إسرائيل تصدر معدات عسكرية بمليارات الدولارات عام 2020

كشفت وزارة الدفاع الإسرائيلية، الثلاثاء، أن حجم عقود تصدير الوزارة من الصناعات العسكرية إلى الخارج في عام 2020 بلغ 8.3 مليار دولار.

وقال وزير الدفاع، بيني غانتس: "أثبتت الصناعات الإسرائيلية، الصغيرة والكبيرة على حد سواء، أنها من بين الشركات الرائدة في العالم، من حيث الجودة والتقدم التكنولوجي، حتى خلال عام الأزمة العالمية".

وأضاف: "خلال العام الماضي، عملنا بشكل مكثف على تعميق الاتفاقيات الحكومية والتعاون مع شركائنا في جميع أنحاء العالم، وسنواصل القيام بذلك.. تمتلك إسرائيل أسواقا جديدة وفرصا كبيرة للتنمية من شأنها أن تساهم وتضخ المليارات في الاقتصاد المحلي، وتوفر وظائف جديدة، وتساهم في أمن إسرائيل".

وتابع: "على مدار عام 2020، ساعدت مديرية التعاون العسكري الدولي (سبات)، في وزارة الدفاع الإسرائيلية، في توقيع عشرات الاتفاقيات المهمة مع الشركاء في جميع أنحاء العالم، حيث بلغت قيمة إجمالي اتفاقيات تصدير السلاح والمعدات العسكرية الإسرائيلية 8.302 مليار دولار (حوالي 27 مليار شيكل)، هذا هو ثاني أعلى رقم تم الوصول إليه على الإطلاق، ويشير إلى زيادة بنحو 15% في الصادرات مقارنة بالعام السابق له".

وأوضح أن نسبة الاتفاقيات مع دول شملت منطقة آسيا والمحيط الهادئ 44%، وأوروبا 30%، وأمريكا الشمالية 20%، وإفريقيا 4%، وأخيرا أمريكا اللاتينية بنسبة 2%.

وتضمنت الاتفاقيات، حسب الوزير الإسرائيلي، الرادارات والمعدات الإلكترونية بنسبة 16%، والذخيرة والأسلحة 16%، والطائرات المأهولة وإلكترونيات الطيران 13%، والصواريخ وأنظمة الدفاع الجوي 10%، وكذلك الطائرات بدون طيار وأنظمتها 6%، وغيرها.

بدوره، قال رئيس مديرية (سبات) الجنرال (احتياط)، يائير كولاس: "زيادة الصادرات العسكرية في ذروة الوباء العالمي يعد إنجازا مهما، ويعود ذلك أولا وقبل كل شيء، إلى تميز الصناعات العسكرية الإسرائيلية وخبراتها".

وأضاف: "ستواصل سبات القيام بما هو ضروري لدعم الصناعات الإسرائيلية، وكذلك لتعميق وتوسيع تعاون إسرائيل مع شركائنا في جميع أنحاء العالم".

المصدر: RT