المكسيك تسجل 61 وفاة و932 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة المكسيكية عن تسجيل 61 وفاة و932 إصابة جديدة بفيروس كورونا، في الـ24 ساعة الأخيرة.

وأوضحت الوزارة في تقريرها اليومي أن إجمالي عدد الوفيات جراء الفيروس في البلاد وصل إلى 223568، فيما وصل إجمالي عدد الإصابات إلى مليونين و413742.

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وتشير الحكومة إلى أن العدد الحقيقي للإصابات أعلى بكثير على الأرجح، وهناك بيانات ترجح أن حصيلة الوفيات الحقيقية أعلى بنسبة 60% من المؤكدة رسميا.

المصدر: "رويترز" + RT