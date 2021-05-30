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المكسيك.. 52 وفاة و1307 إصابات جديدة بكورونا

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المكسيك.. 52 وفاة و1307 إصابات جديدة بكورونا
Reuters DANIEL BECERRIL
التطعيم ضد فيروس كورونا في المكسيك
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أعلنت وزارة الصحة المكسيكية عن تسجيل 52 وفاة و1307 إصابات جديدة بفيروس كورونا، في الـ24 ساعة الأخيرة.

وأوضحت الوزارة أن إجمالي عدد الوفيات جراء الفيروس في البلاد وصل إلى 223507، فيما وصل إجمالي عدد الإصابات إلى مليونين و412810 حالات.

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وتشير الحكومة إلى أن العدد الحقيقي للإصابات أعلى بكثير على الأرجح، وهناك بيانات ترجح أن حصيلة الوفيات الحقيقية أعلى بنسبة 60% من المؤكدة رسميا.

 

 

المصدر: "رويترز" + RT

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