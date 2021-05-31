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ماكرون وعقيلته يتلقيان لقاح كورونا

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ماكرون وعقيلته يتلقيان لقاح كورونا
Reuters SAA/
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وعقيلته بريجيت
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أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الاثنين، أنه تلقى لقاحا مضادا لفيروس كورونا المستجد، وأضاف أن زوجته بريجيت تلقت التطعيم أيضا.

وكتب ماكرون في تغريدة من كلمة واحدة: "طُعِّمت!".

وأضاف في تغريدة أخرى: "قوموا بمثل ما قمت به أنا وبريجيت و25 مليون فرنسي، خذوا اللقاح لكي تحموا أنفسكم وأهاليكم".

وسمحت فرنسا اعتبارا من اليوم الاثنين بتلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا لجميع السكان البالغين، وهي مرحلة مهمة لتجنب طفرة وبائية جديدة تزامنا مع تخفيف تدريجي للقيود في البلاد.

وكان الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و49 عاما الفئة العمرية الأخيرة التي ينبغي ضمها بدون شروط إلى حملة التطعيم التي توسعت على مراحل منذ انطلاقها في ديسمبر الماضي.

المصدر: RT

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