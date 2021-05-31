طهران: تقرير وكالة الطاقة الذرية لا علاقة له بأي عمليات تفتيش خارج اتفاقية الضمانات

قال ممثل طهران لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية إن تقرير الوكالة حول تركيب أجهزة الطرد المركزي أو احتياطيات اليورانيوم المخصب، لا علاقة له بأي عمليات تفتيش خارج اتفاقية الضمانات.

واعتبر كاظم غريب آبادي، أن التقرير يثبت تطبيق طهران لقانون الإجراءات الاستراتيجية لرفع العقوبات الصادر عن البرلمان، مبينا أن "تقرير الوكالة يأتي نتيجة إيقاف طهران إجراءاتها الطوعية وعمليات التفتيش خارج اتفاقية الضمانات منذ 23 فبراير الماضي".

وأضاف: "الأرقام الواردة في هذا التقرير حول تركيب أجهزة الطرد المركزي أو احتياطيات اليورانيوم المخصب، إما تستند إلى تقديرات الوكالة الدولية للطاقة الذرية أو تم الحصول عليها في سياق التحقق ولا علاقة لها بأي عمليات تفتيش خارج اتفاقية الضمانات ومعاهدة الحد من انتشار السلاح النووي".

وكانت الوكالة كشفت في تقرير لها صادر اليوم الاثنين، أن مخزون إيران من اليورانيوم المخصب ازداد بمقدار 273.2 كغم خلال ربع السنة، فيما كانت الزيادة المسجلة في التقرير الصادر في فبراير 524.9 كغم.

وتقدر الوكالة حجم اليورانيوم المخصب حتى 60% لدى إيران بـ 2.4 كغم مقابل الصفر في فبراير الماضي.

المصدر: RT