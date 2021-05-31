إطلاق اسم ترامب على طريق سريع في أوكلاهوما

مرر مشرعون من الحزب الجمهوري مشروع قانون لتسمية طريق سريع في ولاية أوكلاهوما على اسم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

ووقع حاكم أوكلاهوما كيفين ستيت على المشروع ليصبح قانونا، وأطلق رسميا اسم ترامب على الطريق الأمريكي السريع 287 الواصل بين بويز سيتي والحدود بين أوكلاهوما وتكساس.

ووفقا لصحيفة The Oklahoman، كاد التشريع أن يسقط في المجلس التشريعي للولاية عندما أشارت زعيمة الأقلية في مجلس الشيوخ بالولاية الديمقراطية كاي فلويد، إلى أنه بحسب قانون الولاية يجل أن يكون الشخص متوفيا لمدة ثلاث سنوات على الأقل قبل أن يتم تسمية طريق سريع أو جسر على اسمهم.

ومع ذلك وفي خطوة ليست غير مسبوقة على الإطلاق، اختار الجمهوريون تغيير القواعد من أجل إرضاء ترامب وقاموا بتعديل القانون وألغوا شرط الوفاة مع مرور ثلاث سنوات على ذلك.

المصدر: "الإندبندنت"