الدفاع التركية: حيدنا 142 إرهابيا شمال العراق و693 شمال سوريا

أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الأحد، تحييد 142 "إرهابيا" وتدمير 57 مغارة و110 مخابئ في عمليتي "مخلب الصاعقة" و"مخلب البرق" شمالي العراق.

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وفي موجز صحفي بالعاصمة أنقرة، أوضحت مسؤولة الإعلام والعلاقات العامة في الوزارة، الرائد بينار قره، أن "مكافحة الإرهاب مستمرة بحزم".

وأضافت قره أن "كفاح تركيا ضد التنظيمات الإرهابية مستمر داخل وخارج البلاد"، مشيرة إلى أن "القوات المسلحة نفذت منذ مطلع العام الحالي 181 عملية ضد الإرهابيين، وتمكنت من تحييد ألف و162 إرهابيا خلالها".

وأشارت إلى أن "القوات التركية استهدفت 7 آلاف و584 نقطة عائدة لمنظمة "بي كا كا" الإرهابية شمال العراق في إطار عمليتي مخلب الصاعقة ومخلب البرق".

ولفتت قره إلى أن "القوات التركية حيدت منذ مطلع العام الحالي، 693 إرهابيا في شمالي سوريا، بينهم عناصر من تنظيم داعش الإرهابي".

المصدر: الأناضول