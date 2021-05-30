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الطيران التركي يقصف مقارا لحزب "العمال الكردستاني" بشمال العراق

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الطيران التركي يقصف مقارا لحزب
AFP
الطيران التركي يقصف مواقع لحزب العمال الكردستاني، أرشيف
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أفاد مراسلنا في العراق، اليوم الأحد، بأن الطيران الحربي التركي قصف مقارا لحزب "العمال الكردستاني" (التركي) في مناطق بشمال العراق.

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وقال مراسلنا نقلا عن مصدر أمني، إن "القصف استهدف جبالا في قضاء العمادية بمحافظة دهوك في إقليم كردستان العراق".

وأضاف، أن "هذه الجبال تضم أنفاقا تابعة لحزب العمال الكردستاني".

ولم تعرف إذا ما كانت هناك خسائر أم لا.

وتنفذ القوات التركية في السنوات الأخيرة عمليات مكثفة ضد مسلحي حزب العمال الكردستاني، الذين تعتبرهم "إرهابيين"، المتموضعين في جبال كل من العراق وسوريا.

وتقول تركيا إن "هذه العمليات تأتي ردا على هجمات نفذها أو خطط لشنها عناصر حزب "العمال الكردستاني" (التركي) "، الذي تحاربه على مدار أكثر من 3 عقود داخل أراضيها وخارجها.

المصدر: RT

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