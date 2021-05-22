الطيران التركي يقصف قرى في إقليم كردستان العراق

أفاد مراسلنا في العراق، اليوم السبت، بأن الطيران التركي قصف بعض القرى في إقليم كردستان، وأشار إلى احتراق بعض المساحات الزراعية جراء القصف.

وقال مراسل RT، إن "المياه انقطعت عن قرية (بيزيف) في محافظة دهوك بسبب القصف التركي الذي استهداف انبوب المياه الرئيسي".

وأضاف، أن "القصف استهدف قرى ومناطق أخرى، كما استهدف سيارات تابعة لحزب العمال الكردستاني خلال تنقلها في محافظة دهوك".

وأشار إلى أن "مساحات زراعية احترقت جراء القصف".

وتنفذ القوات التركية منذ سنوات مضت عمليات مكثفة ضد المسلحين الأكراد، الذين تعتبرهم إرهابيين، في كل من العراق وسوريا، قائلة إن ذلك يأتي ردا على هجمات نفذها أو خطط لشنها عناصر "حزب العمال الكردستاني"، الذي تحاربه تركيا على مدار أكثر من 3 عقود داخل البلاد وخارجها.

المصدر: RT