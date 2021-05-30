بتكليف من السيسي.. مدير المخابرات المصرية يصل تل أبيب لبحث التهدئة ويلتقي عباس لـ"إنهاء الانقسام"

أرسل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وفدا أمنيا رفيع المستوى، اليوم الأحد، إلى فلسطين وإسرائيل لبحث تثبيت التهدئة وإنهاء الانقسام الفلسطيني.

ومن المقرر أن يبحث الوفد الأمني المصري سبل التوصل لتهدئة شاملة بالضفة وقطاع غزة، ويناقش كذلك مع المسؤولين الفلسطينيين سبل إنهاء الانقسام.

هذا وسيجتمع رئيس المخابرات المصرية في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم، لبحث تثبيت وقف إطلاق النار.

وفي وقت سابق اليوم، أعلن عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح"، حسين الشيخ، أنه من المقرر أن يبحث رئيس المخابرات المصرية مع القيادة الفلسطينية ما تتعرض له مدينة القدس ومقدساتها، وكذلك ملف إعادة إعمار غزة، والحوار الفلسطيني الوطني.

بالتزامن مع هذه التحركات وصل وزير الخارجية الاسرائيلي، غابي اشكنازي، اليوم إلى القاهرة على متن طائرة شركة "ال عال" الإسرائيلية للقاء نظيره المصري سامح شكري.

المصدر: RT