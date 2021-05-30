إيران تنتج مليون جرعة من لقاح محلي مضاد لكورونا

أعلن مدير أبحاث لقاح بركت، حسن جليلي، أنه تم لحد الآن انتاج مليون جرعة من لقاح "كوف إيران بركت" المضاد لفيروس كورونا، مشيرا إلى أنه سيتم إنتاج 18 مليون جرعة حتى سبتمبر المقبل.

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وقال حسن جليلي: "منذ اليوم الذي أجرينا فيه الدراسات السريرية، كان الإنتاج الوفير للقاحات على جدول الأعمال أيضا، وبذلك أصبح لدينا الآن خطان إنتاج للقاح في شركة "شفافارمد"، وسيتم تشغيل المرحلة الصناعية الثانية في المستقبل القريب".

وأضاف: "منذ أسابيع قليلة بدأ تشغيل المرحلة الصناعية الأولى للقاحات، وقد أنتجنا بالفعل مليون جرعة من اللقاحات، ونحن مستعدون لتسليمها إلى وزارة الصحة بعد اتخاذ الإجراءات القانونية".

وتابع جليلي قائلا: "سنحاول إنتاج 3 ملايين جرعة من اللقاح في يونيو، وزيادة سعة الإنتاج في يوليو، والوصول إلى أكثر من 18 مليون جرعة في سبتمبر المقبل، كما سيقوم الباحثون أيضا بزيادة كفاءة اللقاح".

المصدر: "فارس"