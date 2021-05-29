محللة صينية: قمة بوتين-بايدن لن تؤثر على الشراكة الروسية الصينية

عبرت كبيرة الاقتصاديين بمركز الاتصالات الاقتصاية الدولية في الصين، جين وانلينغ، عن اعتقادها بأن القمة المرتقبة بين بوتين وبايدن لا تؤثر على العلاقات الروسية الصينية.

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وقالت وانلينغ في حديثها لوكالة "تاس" الروسية، اليوم السبت: "أظن أن القمة المقبلة للرئيسين الروسي والأمريكي حدث مهم سيؤثر إيجابيا على الوضع في العالم".

وذكرت أن روسيا والصين "تتمسكان بالمواقف المتشابهة من أهم المسائل الدولية".

وأشارت إلى أن المحاولة المحتملة لواشنطن لتغيير الوضع والتأثير على موسكو لن تؤدي إلى أي تغيرات في النهج الاستراتيجي للقيادة الروسية. وقالت: "إن الرئيس الروسي سياسي ذو خبرة، ولن يغير نهجه تحت الضغط الأمريكي".

وذكرت الخبيرة أن الصين وروسيا تضمنان السلام والاستقرار على الساحة الدولية وتساعدان في استئناف الاقتصاد العالمي بعد جائحة فيروس كورونا. وتابعت: "لدى دولتينا مجال واسع للتعاون في الاتجاهات الكثيرة"، مشددة على "الشراكة الاستراتيجية الثابتة وغير القابلة للكسر" بين موسكو وبكين.

المصدر: تاس