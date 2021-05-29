الصين تسجل 16 إصابة جديدة بفيروس كورونا

قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين يوم السبت، إن بر الصين الرئيسي سجل 16 إصابة جديدة بكوفيد-19 يوم الجمعة ارتفاعا من 7 حالات قبل يوم.

وذكرت اللجنة في بيان أن 14 من الحالات الجديدة واردة من الخارج.

وقالت إن عدد الإصابات الجديدة التي لا تظهر عليها أعراض بلغ 14 نزولا من 26 إصابة قبل يوم.

ولا تصنف الصين تلك الإصابات على أنها حالات إصابة مؤكدة.

وبلغ إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بكوفيد-19 في بر الصين الرئيسي 91061 في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتا عند 4636.

المصدر: رويترز