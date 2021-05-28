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البيت الأبيض: لا تغيير على قمة بايدن وبوتين بعد الهجوم الإلكتروني الأخير

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البيت الأبيض: لا تغيير على قمة بايدن وبوتين بعد الهجوم الإلكتروني الأخير
AFP WIN MCNAMEE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA
المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير
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قال البيت الأبيض إن القمة المرتقبة بين الرئيسين الأمريكي جو بايدن والروسي فلاديمير بوتين لم يطرأ عليها أي تغيير بعد تصريحات "مايكروسوفت" بشأن هجمات إلكترونية.

ولدى سؤالها عن التأثير المحتمل للهجوم الإلكتروني على اللقاء، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير، للصحفيين اليوم الجمعة: "سنمضي قدما في تلك القمة".

وكانت شركة "مايكروسوفت" قد أعلنت أن هجوما إلكترونيا عبر الإنترنت على وكالات حكومية أمريكية هو من تنفيذ جماعة "نوبليوم" وهي ذات الجهة التي نفذت هجوم "سولار ويندز" العام الماضي والتي يزعم بأن منشأها روسيا.

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من جهته، صرح الكرملين بأن الاتهامات لروسيا في هذا الصدد غير مبررة، وأن شركة "مايكروسوفت" لم تقدم أي دليل يثبت الزعم بأن روسيا هي منشأ الهجمات.

وفي وقت سابق كانت السلطات الروسية قد نفت وجود أي صلة لها بالهجمات الإلكترونية على شركة "سولار ويندز" الأمريكية.

المصدر: رويترز

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