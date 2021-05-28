الكرملين يعلق على تصريح "مايكروسوفت" حول تعرضها لهجوم إلكتروني

قال الكرملين إنه لا يملك معلومات بشأن الهجوم الإلكتروني الذي أبلغت عنه شركة "مايكروسوفت" ، مضيفا أن الشركة بحاجة للإجابة على مزيد من الأسئلة، بما في ذلك كيفية ربطها الهجوم بروسيا.

واعتبر المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، في تصريح صحفي اليوم الجمعة، أن ما تحدثت عنه "مايكروسوفت"، هو تصريح لا أساس له من الصحة.

وأشار بيسكوف إلى أن مثل هذا التصريح لن يؤثر على اللقاء المرتقب الذي سيجمع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي جو بايدن.

وقالت شركة "مايكروسوفت" في وقت سابق إن مجموعة من القراصنة، زاعمة أنهم من روسيا، يقفون وراء اختراق مؤسسة "SolarWinds" الأمريكية للبرمجيات.

وأدعت "مايكروسوفت" أن المجموعة نفذت هجمات على 150 مؤسسة حكومية مختلفة، وغير حكومية في الولايات المتحدة وفي أكثر من 20 دولة أخرى حول العالم.

المصدر: نوفوستي + تاس