الجمهوريون في مجلس الشيوخ يحبطون المساعي لتشكيل لجنة للتحقيق في اقتحام الكابيتول
AFP
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أحبط الجمهوريون في مجلس الشيوخ الأمريكي مساعي الديمقراطيين لتشكيل لجنة مستقلة للتحقيق في اقتحام مبنى الكابيتول من قبل أنصار الرئيس السابق دونالد ترامب في يناير الماضي.
وصوت إلى جانب تشكيل اللجنة 54 عضوا في مجلس الشيوخ مقابل 35، لكن العدد الأدنى الضروري لتمرير التشريع كان 60 صوتا.
وكان من بين المصوتين لصالح تشكيل اللجنة 6 جمهوريين، بينهم المرشح السابق للرئاسة الأمريكية السيناتور ميت رومني.
وكان مجلس النواب الذي يسيطر عليه الديمقراطيون قد صوت في 19 مايو الجاري لصالح تشكيل اللجنة للتحقيق في اقتحام الكابيتول الذي خلف 5 قتلى.
المصدر: "تاس"