بريطانيا.. تقرير يكشف استخدام جونسون أموالا "بشكل غير حكيم"

قال المستشار البريطاني المستقل، كريستوفر غيدت، إن رئيس الوزراء بوريس جونسون سمح "بشكل غير حكيم" بتجديد شقته دون مزيد من الدراسة الصارمة لكيفية تمويل أشغال الترميم.

وجاء في تقرير أعده غيدت أن "رئيس الوزراء سمح، بغير حكمة من وجهة نظري، بتجديد شقة داونينغ ستريت دون مزيد من الاهتمام بكيفية تمويل ذلك".

ووجد التقرير أن أحد المانحين من حزب المحافظين قد سدد فاتورة لبعض تكاليف التجديد، لكنه أضاف أن جونسون لم يكن على علم بذلك، ما يشير إلى عدم وجود أي تضارب في المصالح.

وكان جونسون نفى أن يكون قد ارتكب مخالفات في أعمال تجديد شقته في داونينغ ستريت، لافتا إلى أنه تحمل شخصيا تكاليف تجديد الشقة، لكنه لم يوضح إن كان قد فعل ذلك منذ البداية.

وقالت وسائل إعلام بريطانية إن أعمال تجديد الشقة التي يشغلها جونسون في داونينغ ستريت مع خطيبته كاري سيموندز وطفلهما، كلفت نحو 200 ألف جنيه إسترليني (نحو 280 ألف دولار)، أي أكثر من المبلغ المخصص لرئيس الوزراء من الأموال العامة.

المصدر: وكالات