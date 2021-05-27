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واشنطن تعرب عن قلقها بشأن احتجاز أذربيجان 6 جنود أرمن

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واشنطن تعرب عن قلقها بشأن احتجاز أذربيجان 6 جنود أرمن
Reuters /FW1F/Alexandra Hudson
جندي أرمني
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أعربت الولايات المتحدة، اليوم الخميس، عن قلقها إزاء الحوادث الحدودية الأخيرة بين أرمينيا وأذربيجان، بما في ذلك احتجاز باكو عددا من العسكريين الأرمن.

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وحثت واشنطن الجانبين على حل مشكلة احتجاز الجنود "بشكل عاجل وسلمي"، وفق ما نقلته وكالة "رويترز".

وكانت أذربيجان أعلنت يوم الجمعة القبض على 6 عسكريين أرمن قالت إنهم حاولوا تنفيذ عملية تخريبية في الأراضي الأذربيجانية، بينما قالت يريفان إنهم كانوا يقومون بأعمال هندسية في منطقة غيكاركونيك الحدودية.

ويوم 12 مايو أعلنت الحكومة الأرمنية أن قوات أذربيجانية دخلت إلى منطقة سيونيك بعمق 3.5 كيلومتر، فيما نفت أذربيجان أن تكون قواتها قد دخلت إلى الطرف الأرمني من الحدود، قائلة إنها قامت بحماية أراضيها ولا تخرج عن نطاقها.

المصدر: وكالات

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