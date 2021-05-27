روسيا تدعو أذربيجان وأرمينيا إلى "حل المشكلات سلميا"

أكد أندريه رودينكو، نائب وزير الخارجية الروسي، أن بلاده تدعو كلا من أذربيجان وأرمينيا إلى حل جميع المشكلات عبر الطرق السلمية، وذلك على خلفية استمرار التوتر الحدودي بينهما.

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وأفادت وزارة الخارجية الروسية، في بيان، بأن رودينكو أجرى اليوم الخميس اتصالا هاتفيا مع المبعوث الخاص للاتحاد الأوروبي المعني بشؤون جنوب القوقاز، تويفو كلارك، حيث تبادل الجانبان الآراء بشأن الأوضاع على الحدود الأرمينية الأذربيجانية وسير تسوية النزاع في قره باغ في سياق عمل رؤساء مجموعة مينسك التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا.

وأشار البيان إلى أن "الجانب الروسي أكد دعوته للطرفين إلى حل كل المشكلات سلميا في إطار المفاوضات"، لافتا إلى أن "روسيا مستعدة لمواصلة الدعم الممكن لهذه العملية".

وأعلنت الحكومة الأرمينية يوم 12 مايو أن قوات أذربيجانية دخلت إلى منطقة سيونيك بعمق 3.5 كيلومتر حيث حاولت تنفيذ أعمال "لترسيم الحدود".

ونفت أذربيجان أن تكون قواتها قد دخلت إلى الطرف الأرميني من الحدود، قائلة إنها قامت بحماية أراضيها ولا تخرج عن نطاقها.

والجمعة أعلنت أذربيجان القبض على 6 عسكريين أرمن قالت إنهم حاولوا تنفيذ عملية تخريبية في الأراضي الأذربيجانية، بينما قالت يريفان إنهم كانوا يقومون بأعمال هندسية في منطقة غيكاركونيك الحدودية.

المصدر: RT