رئيس نيجيريا يعين قائدا جديدا للجيش

ذكرت وزارة الدفاع في نيجيريا اليوم الخميس، أن الرئيس محمد بخاري، عين قائدا جديدا للجيش بعد مقتل قائده السابق في تحطم طائرة الأسبوع الماضي.

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وأضاف بيان للجيش أن بخاري عين الميجر جنرال فاروق يحيى، الذي سبق وقاد عملية عسكرية في شمال شرق البلاد حيث خاضت قوات الأمن معركة ضد متشددين.

وذكر البيان أن الميجر جنرال يحيى، كان قبل تعيينه قائدا للفرقة الأولى في الجيش النيجيري وقائدا لعمليات مكافحة الإرهاب والتمرد في شمال شرق البلاد.

وقتل قائد الجيش السابق اللفتنانت جنرال إبراهيم اتاهيرو، في تحطم طائرة يوم الجمعة الماضي، عندما كان في زيارة لولاية كادونا بشمال البلاد.

وتولى اتاهيرو، منصبه في يناير الماضي مع قادة آخرين للجيش، بعد أعوام من الانتقادات إثر انتشار العنف على أيدي المتشددين والعصابات المسلحة.

المصدر: رويترز