وزير الخارجية الإسرائيلي يتوجه إلى القاهرة لإجراء محادثات لتثبيت وقف إطلاق النار في غزة

من المقرر أن يتوجه وزير الخارجية الإسرائيلي، غابي أشكنازي، إلى العاصمة المصرية القاهرة، الأسبوع المقبل، لإجراء محادثات غير مباشرة مع "حماس" تهدف إلى تعزيز وقف إطلاق النار.

وهذه أول زيارة لأشكنازي للقاهرة، وأول زيارة رسمية لوزير خارجية إسرائيلي إلى مصر منذ سنوات عديدة.

وكانت القناة 11 الإسرائيلية أفادت في وقت سابق بأن مصر وجهت الدعوة إلى إسرائيل و"حركة حماس" لإجراء مباحثات حول صفقة تبادل للأسرى بين الجانبين وللتوصل إلى هدنة طويلة الأمد في قطاع غزة وإعادة إعمار القطاع.

المصدر: ynet