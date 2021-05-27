القناة 11 الإسرائيلية: مصر تدعو حماس وإسرائيل لإجراء مباحثات تبادل أسرى في القاهرة

أفادت القناة 11 الإسرائيلية أن مصر وجهت الدعوة إلى إسرائيل و"حركة حماس" لإجراء مباحثات حول صفقة تبادل للأسرى بين الجانبين.

وذكرت القناة الإسرائيلية أن المباحثات تشمل أيضا التوصل إلى هدنة طويلة الأمد في قطاع غزة وإعادة إعمار القطاع.

وأشارت القناة 11 أن إسرائيل تشترط أن تجرى المباحثات من خلال قنوات منفردة، موضحة أن أي تقدم في ملف إعادة إعمار قطاع غزة مشروط بتقدم في مسألة الأسرى والمفقودين.

وقالت القناة إن "ضابطا مصريا برتبة جنرال وصل إلى إسرائيل نهاية الأسبوع الماضي لمناقشة طرح القاهرة بشأن المباحثات"، مبينة أنه لم يتم تحديد موعدها بعد.

المصدر: "مكان"