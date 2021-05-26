البرازيل تسجل 80486 إصابة و2398 وفاة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة في البرازيل، الأربعاء، تسجيل 80486 إصابة جديدة بكورونا، و2398 وفاة نتيجة الإصابة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأشارت الوزارة أمس الثلاثاء، إلى أن إجمالي الوفيات في البلاد تجاوز الـ450 ألف حالة.

وتأتي البرازيل في المرتبة الثالثة عالميا بعد الولايات المتحدة والهند، من ناحية الإصابات والوفيات بكورونا، حيث سجلت إجمالي إصابات بلغ أكثر من 16 مليونا و160 ألف إصابة.

المصدر: "رويترز"