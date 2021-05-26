مجلس الأمن الدولي يدعو للإفراج الفوري عن المسؤولين المعتقلين في مالي

دعا مجلس الأمن الدولي اليوم الأربعاء إلى "الإفراج الفوري والآمن وغير المشروط" عن كل المسؤولين المعتقلين في مالي على يد عناصر من قوات الدفاع والأمن.

وقال دبلوماسيون إن المجلس دعا أيضا في بيان، تمت الموافقة عليه بالإجماع، إلى "عودة عناصر قوات الدفاع والأمن لثكناتها دون تأخير".

وقال مساعد للكولونيل أسيمي جويتا نائب رئيس مالي، في وقت سابق اليوم، إن الرئيس المؤقت للبلاد باه نداو ورئيس الوزراء مختار عوان قدما استقالتيهما بعد اعتقال الجيش لهما يوم الاثنين.

المصدر: "رويترز"