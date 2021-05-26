حزب لابيد يعلن الاتفاق مع "ميرتس" بإطار محادثات تشكيل الحكومة

أعلن حزب "يش عتيد" بزعامة يائير لابيد المكلف بتشكيل الحكومة الإسرائيلية، وحزب "ميرتس" اليساري، اليوم الأربعاء، عن توصلهما إلى تفاهمات بشأن حكومة ائتلافية.

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ووفق موقع "إسرائيل 24" فإنه تم الاتفاق بأن يحصل حزب "ميرتس" على 3 وزارت وهي وزارة الصحة وعلى رأسها نيتسان هوروفتش، وزارة حماية البيئة وعلى رأسها تمار زندبرغ ووزارة التعاون الإقليمي وعلى رأسها عيساوي فريج.

وكان النائب مائير كوهين من "يش عتيد" أكد أن رئيس تحالف "يمينا" نفتالي بينيت سيكون جزءا من الحكومة، معربا عن اعتقاده بأن القائمة الموحدة ستنضم إلى الائتلاف الحكومي.

وأمس، أعلن "يش عتيد" عن توصله إلى تفاهمات ائتلافية مع "يسرائيل بيتنا" بزعامة أفيغدور ليبرمان على أن يشغل الأخير منصب وزير المالية ورئاسة لجنة المال في الكنيست.

وتنتهي المهلة الممنوحة ليائير لابيد لتشكيل الحكومة، في غضون 7 أيام.

وتعمل الكتل المعارضة لرئيس الوزراء بنيامين نتانياهو على دفع مشروع قانون قدما الأسبوع المقبل ينص على حل الكنيست إذا ما تبين أنه لا أمل في تأليف الحكومة.

وصوتت اللجنة المنظمة في الكنيست الاثنين الماضي لصالح دفع عملية تشريعية عاجلة لمشاريع قوانين تطالب بتقييد ولاية رئاسة الحكومة ومنع فرض تفويض لتشكيل حكومة لمدان جنائي.

المصدر: إسرائيل 24