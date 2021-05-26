"تموت أمام أعيننا".. سيناتور روسي يتنبأ بمصير الولايات المتحدة

توقع السيناتور الروسي أليكسي بوشكوف، الثلاثاء، أن الولايات المتحدة ستمر بأوقات عصيبة، بسبب الأخبار المتعلقة بسلسلة من جرائم القتل بالأسلحة النارية في أمريكا.

وكتب بوشكوف على صفحته الرسمية على موقع "تيليغرام": "لقد انفجر التوازن المستقر نسبيا، والذي تم الحفاظ عليه في البلاد في القرن العشرين".

وأضاف: "في العام 2020 خرجت البلاد عن مسارها.. لم تعد أمريكا القديمة موجودة.. لم يتبق منها سوى أسطورة، وقد تلاشت إلى حد كبير".

وتابع: "الحلم يموت أمام أعيننا.. وبالكاد يستطيع أي شيء إحيائه. لقد انتهت ذروة الولايات المتحدة. من الواضح أن القرن الحادي والعشرين سيكون قاتلا للولايات المتحدة"، حسب تعبيره.

وأشار، إلى أن "الولايات المتحدة تتدهور سياسيا واجتماعيا".

المصدر: "نوفوستي"