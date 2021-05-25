احتجاج قرب خارجية لاتفيا على تدنيس علم بيلاروس الرسمي في ريغا

أجرى حزب الاتحاد الروسي في لاتفيا فعالية احتجاج على تدنيس العلم الوطني لبيلاروس خلال بطولة العالم لهوكي الجليد في ريغا اليوم وتجمع المتظاهرون بالقرب من مبنى وزارة خارجية لاتفيا.

وقال الحزب في بيانه: "قام نشطاؤنا للتو بعمل احتجاجي عفوي بالقرب من مبنى وزارة الخارجية احتجاجا على تدنيس بعض ساسة لاتفيا لعلم الدولة البيلاروسي".

وأضاف الحزب: "في 24 مايو، قام سياسيان من لاتفيا بخلع العلم الرسمي البيلاروسي وعلم روسيا اللذين كانا يرفرفان مع الأعلام الأخرى أمام الفندق تكريما للدول المشاركة في بطولة العالم لهوكي الجليد في ريغا".

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من جانبه قال ميروسلاف ميتروفانوف عضو مجلس مدينة ريغا عن هذا الحزب: "لقد رغب هؤلاء السياسيون، في التعبير بهذا الشكل عن دعمهم للمعارض رومان بروتاسيفيتش، الذي اعتقل في اليوم السابق في مينسك، ولكن في الواقع كان هذا التصرف بمثابة العمل التخريبي ضد الدبلوماسية اللاتفية. العواقب ستكون وخيمة".

وأضاف: "عمليا قام الوزير إدغارز رينكيفيكس بمشاركته الشخصية في هذا التصرف، بقطع العلاقات الحكومية بين لاتفيا وبيلاروس بشكل كامل. بغض النظر عن علاقتنا بما يحدث في البلدان المجاورة، لا تجوز بتاتا مثل هذه التصرفات من جانب السياسيين البارزين في لاتفيا.

في 24 مايو، قام وزير خارجية لاتفيا إدغار رينكيفيكس برفقة عمدة ريغا مارتينش ستاكيس، وبشكل شخص بنزع العلم الوطني لبيلاروس واستبداله بعلم المعارضة البيلاروسية، من على السارية بالقرب من أحد الفنادق في وسط المدينة حيث تشارك الفرق الوطنية في العالم.

المصدر: تاس