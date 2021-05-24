السلطات البيلاروسية تطالب جميع موظفي السفارة اللاتفية في مينسك بمغادرة البلاد

أعلن وزير الخارجية البيلاروسي فلاديمير ماكي، اليوم الاثنين، أن بلاده طالبت جميع موظفي السفارة اللاتفية لدى مينسك بمغادرة أراضي بيلاروس.

وقال ماكي إن الوزارة استدعت اليوم الاثنين سفير لاتفيا لدى مينسك لتسليمه مذكرة احتجاج بسبب حادث الإساءة للعلم الوطني البيلاروسي في العاصمة اللاتفية ريغا.

وعلق الوزير على حادث استبدال العلم الرسمي البيلاروسي بعلم المعارضة البيلاروسية أثناء ألعاب مباراة العالم للهوكي على الجليد التي تستضيفها ريغا، والذي شارك فيه وزير الخارجية اللاتفي وعمدة العاصمة اللاتفية. وقال ماكي: "من المؤسف أن وزير خارجية لاتفيا شارك في هذا الحادث، فهي مؤسسة يجب أن تعمل من أجل التقريب بين الشعوب وليس من أجل تفرقتها".

وأضاف الوزير: "لا نستطيع ترك مثل هذه التصرفات الاستفزازية بلا رد. لذا فقد طلب إلى السفير مغادرة بيلاروس خلال الـ 24 ساعة، كما طلب كذلك من جميع الموظفين الإداريين والفنيين مغادرة بيلاروس خلال الـ 48 ساعة القادمة، على أن يبقى موظف إداري فني واحد هنا من أجل تولي العناية بالمبنى".

المصدر: وكالات