مراقبون روس إلى سوريا لمتابعة الانتخابات الرئاسية

أعلن مبعوث وزارة الخارجية الروسية للمهام الخاصة، فلاديمير تشوروف، أن المراقبين الروس سيصلون إلى سوريا عشية إجراء الانتخابات الرئاسية، وسيتواجدون هناك عند إعلان نتائجها الأولية.

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ونقلت وكالة "سبوتينك" عنتشوروف، اليوم الثلاثاء: "سيتوجهون إلى هناك في أقرب موعد قبيل التصويت، ويكونون حاضرين عند الإعلان عن النتائج الأولية".

وأوضح أن مجلس الشعب في سوريا وجه دعوة إلى غرفتي البرلمان الروسي، مضيفا أنه سيتم تعيين أعضاء الوفد العام من قبل اللجان المعنية.

وفيما يتعلق بمراقبة عملية الاقتراع، التي جرت خارج البلاد، أكد تشوروف أن هذا الأمر ليس ضروريا.

وتجرى الانتخابات الرئاسية في سوريا في 26 مايو الجاري فيما صوت السوريون في الخارج الخميس الماضي.

ويتنافس في هذه الانتخابات 3 مرشحين وهم الرئيس الحالي بشار الأسد وعبد الله سلوم عبد الله وهو برلماني سابق وينتمي إلى حزب "الوحدويين الاشتراكيين"، ومحمود مرعي، الأمين العام للـ"جبهة الديمقراطية السورية".

وقامت السلطات المعنية بتجهيز أكثر من 10 آلاف مركز لاستقبال المقترعين، في جميع أنحاء البلاد. وتبدأ عملية التصويت في الساعة السابعة صباحا وتنتهي في السابعة مساء.

المصدر: سبوتنيك