وفد بيلاروسي يصل دمشق اليوم لمراقبة الانتخابات الرئاسية

يصل دمشق اليوم وفد من جمهورية بيلاروس للمشاركة في مراقبة الانتخابات الرئاسية في سوريا وذلك استجابة لدعوة من مجلس الشعب السوري.

ويضم الوفد عددا من أعضاء البرلمان والمختصين في الشأن الانتخابي، حسبما ذكرت وكالة "سانا"، وأوضحت أنه من المنتظر أن يصل اليوم "استعدادا لتنفيذ المهمة التي تم تكليفه بها لمواكبة مجريات الانتخابات"

وكان مجلس الشعب وجه قبل نهاية الشهر الماضي دعوة إلى رؤساء عدد من برلمانات الدول "الشقيقة والصديقة" وأعلن المجلس في حينه أنه "وافق بالأكثرية على دعوة بعض برلمانات الدول الشقيقة والصديقة لمواكبة عملية انتخاب رئيس الجمهورية والاطلاع على مجريات سيرها".

وكان مجلس الاتحاد الروسي أعلن قبل يومين أنه شكل وفدا للمشاركة في مراقبة الانتخابات السورية التي يجري التصويت في الانتخابات الرئاسية السورية يوم 26 من الجاري.

المصدر: سانا + RT