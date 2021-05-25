زاخاروفا تتحدث عن "حروب لقاحات" ضد روسيا

قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إن موسكو لا تشك بتاتا في أن العالم يشهد حاليا "حروب اللقاحات"، بما في ذلك ضد روسيا الاتحادية.

ونوهت الدبلوماسية الروسية، بأن "دول الاتحاد الأوروبي بالذات، زعمت في فترات سابقة بأن روسيا والصين تمارسان نوعا من دبلوماسية اللقاحات، وطبعا ليس بالمعنى الجيد لهذه الكلمة، بل بالمعنى السيئ جدا".

وأضافت زاخاروفا القول: "وتم الحديث كذلك عن حروب اللقاحات. ويمكن للمرء أن يوافق على هذا القول، لكن مع شرط واحد: حروب اللقاحات هذه، لو أنها تجري فعلا، فهي تجري ضدنا بالذات. هناك سيل لا نهاية له من الأكاذيب والمعلومات المضللة في هذا المجال".

المصدر: نوفوستي