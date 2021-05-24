مالطا تبلغ مناعة القطيع

أكد وزير الصحة المالطي كريس فيرن، الاثنين، أن بلاده حققت "مناعة القطيع" من فيروس كورونا، حيث تم تحصين 42% من السكان بشكل كامل.

ونقلت صحيفة "تايمز أوف مالطا"، عن فيرن قوله: "اليوم حققنا مناعة القطيع. اللقاح سلاح ضد الفيروس".

وأشار الوزير أيضا إلى أنه "بحلول يوم الاثنين، سيتم تطعيم 70% من سكان البلاد بجرعة واحدة على الأقل من لقاح فيروس كورونا".

وأضاف: "اعتبارا من شهر يوليو المقبل، سيكون ارتداء الأقنعة في الهواء الطلق اختياريا لأولئك الذين تلقوا التطعيمات الكاملة، ومن المخطط المزيد من تخفيف القيود، وأيضا تقديم شهادات التطعيم في الأيام المقبلة".

Malta has 'reached herd immunity', Health Minister says https://t.co/8qTc6KIEX1 — Times of Malta (@TheTimesofMalta) May 24, 2021



يذكر أن السلطات الصحية في مالطا، تستخدم في عملية تطعيم المواطنين الذين تبلغ أعمارهم 16 عاما أو أكثر، 4 لقاحات معتمدة في الاتحاد الأوروبي وهي "فايزر" و"بيونتيك"، و"أسترازينيكا"، و"مودرنا"، بالإضافة إلى لقاح "جونسون آند جونسون".

المصدر: "نوفوستي"