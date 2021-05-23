وزير خارجية مالطا يرجح اعتماد لقاح "سبوتنيك V" الروسي في أوروبا نهاية يونيو المقبل

أكد وزير الخارجية والشؤون الأوروبية في مالطا، إيفاريست بارتولو، أن وكالة الأدوية الأوروبية (EMA) من الممكن أن تعتمد لقاح "سبوتنيك V" الروسي بحلول نهاية شهر يونيو المقبل.

وقال عشية المفاوضات مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في سوتشي: "على حد علمي، سيحدث هذا إما خلال الشهر الجاري أو الشهر المقبل.. لقد قلنا دائما إنه لا توجد مشاكل من جانب الوكالة الأوروبية، إذا تم توفير جميع الوثائق اللازمة وقاعدة الأدلة".

وأضاف: "أعتقد أن عددا من الدول الأوروبية ستبدأ في إنتاج اللقاح الروسي في بلدانها. هذا في مصلحتنا. وأنا لا أتحدث فقط عن المالطيين. إنه في المصلحة العامة".

وأعرب الوزير عن ثقته في أنه بعد اعتماد "سبوتنيك V" في الاتحاد الأوروبي واستئناف الرحلات الجوية المباشرة مع موسكو، فإن السياح الروس "لن يواجهوا أي مشاكل" من زيارة مالطا.

وتم بالفعل تسجيل لقاح "سبوتنيك V" الروسي من قبل المنظمين في حوالي 60 دولة، يبلغ إجمالي عدد سكانها أكثر من 1.5 مليار شخص.

وبدأت أكثر من 30 دولة بالفعل في التطعيم الشامل بالعقار، فيما أعلنت وكالة الأدوية الأوروبية عن بدء إجراء فحص تسلسلي للقاح.

المصدر: "تاس"