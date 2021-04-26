روسيا.. وصول فريق خبراء من الاتحاد الأوروبي لتقييم لقاح "سبوتنيك V"

أعلن المنسق الحكومي السويدي الخاص باللقاحات ريكارد بيرغستروم، أن خبراء من ثلاث دول أوروبية وصلوا إلى روسيا للاطلاع على عملية إنتاج لقاح "سبوتنيك V"، ونتائج اختباراته السريرية.

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وفي تصريحات متلفزة أوضح أن عمل الخبراء يشكل جزءا من إجراءات تبني اللقاح الروسي في الاتحاد الأوروبي.

وأضاف أنه في حال موافقة وكالة الأدوية الأوروبية على استخدام "سبوتنيك V" سيتم توريده إلى السويد في شهر يونيو المقبل.

وتابع بيرغستروم أن مفاوضات جارية حاليا مع شركة سويدية حول إنتاج اللقاح الروسي في السويد، لكنه أوضح أنه في المرحلة الأولى سيتم توريد كميات من اللقاح من روسيا حيث القدرات الإنتاجية للقاحات محدودة في السويد في الوقت الراهن.

المصدر: "تاس"