ميركل: شراؤنا للقاح "سبوتنيك V" يتوقف على موعد ترخيصه

أعلنت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل أن بلادها تنتظر ترخيص لقاح "سبوتنيك V" الروسي في الاتحاد الأوروبي، مشيرة إلى استمرار المفاوضات لشراء اللقاح.

وقالت: "إذا تم ترخيص اللقاح قريبا جدا، سيبقى من المنطقي شراء "سبوتنيك V" الروسي".

وأضافت: "إذا حدث هذا بعد بضعة أشهر فقط، سنحصل بشكل عام على لقاح كاف، وهذا يعني أن السؤال عن مقدار ما نطلبه لأنفسنا سيعتمد بالفعل على هذا".

من جهته، أعلن وزير الصحة الألماني ينس سبان، أن "برلين ستبحث بشكل ثنائي مع موسكو لقاح "سبوتنيك V".

وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في اتصال هاتفي مع المستشارة الألمانية في وقت سابق، استعداد روسيا للتفاعل مع الشركاء الألمان في تنظيم الإمداد والإنتاج المشترك للقاحات.

المصدر: RT + "تاس"