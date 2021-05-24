مسؤول بيلاروسي: مجهولون زعموا أنها "جنود حماس" هددوا بتفجير طائرة Ryanair فوق العاصمة الليتوانية

أعلن مسؤول بيلاروسي أن مجهولين هددوا بتفجير الطائرة التابعة لشركة Ryanair فوق العاصمة الليتوانية فيلنيوس في حالة رفض الاتحاد الأوروبي التخلي عن دعمه لإسرائيل في حربها على قطاع غزة.

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وخلال موجز صحفي في مدينة مينسك، اليوم الاثنين، قال رئيس قسم الطيران بوزارة المواصلات البيلاروسية أرتيوم سيكورسكي، إن مطار العاصمة تلقى يوم الأحد 23 مايو رسالة إلكترونية باللغة الإنجليزية جاء فيها: "نحن جنود حماس نطالب بأن توقف إسرائيل إطلاق النار في قطاع غزة، كما نطالب الاتحاد الأوروبي بالتخلي عن دعمه لإسرائيل في هذه الحرب".

وتابعت الرسالة وفقا للمسؤول: "نعلم أن مشاركين في منتدى دلفي الاقتصادي يستقلون رحلة FR4978 وهم في طريق العودة إلى وطنهم. هناك قنبلة داخل هذه الطائرة. وإذا لم تنفذوا مطالبنا هذه فسوف تنفجر القنبلة يوم 23 مايو فوق فيلنيوس".

وكانت الطائرة التابعة لشركة Ryanair في طريقها من أثينا إلى فيلنيوس، يوم الأحد، عندما اضطرت لتنفيذ هبوط طارئ في مطار العاصمة البيلاروسية مينسك بعد إعلان إدارتها عن تلقيها رسالة إلكترونية تشير إلى وجود خطط لشن هجوم إرهابي. ولم يسفر تفتيش الطائرة في المطار عن العثور على أي عبوة ناسفة على متنها، بينما وردت تقارير لاحقا عن قيام أجهزة الأمن المحلية بتوقيف الناشط المعارض رومان بروتاسيفيتش، الذي كان من بين ركاب الطائرة، والذي فتحت السلطات البيلاروسية قضايا جنائية ضده بتهم عدة، بينها "تنظيم أعمال شغب". ويواجه الناشط في حالة إدانته من قبل القضاء عقوبة سجن قد تصل إلى 15 سنة.

المصدر: "نوفوستي"