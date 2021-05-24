عراقجي: إيران ستعود إلى تنفيذ التزاماتها في الاتفاق بعد رفع العقوبات

أكد عباس عراقجي نائب وزير الخارجية وكبير المفاوضين الإيرانيين، الاثنين، أن بلاده ستعود إلى تنفيذ التزاماتها بالاتفاق النووي بعد رفع العقوبات عنها والتأكد من ذلك.

وقال: "تمديد الاتفاق المؤقت مع الوكالة الدولة للطاقة الذرية لمدة شهر لا يتعارض مع قانون البرلمان الإيراني".

وأوضح عراقجي، أن "هناك ثمة مؤشرات على عزم الولايات المتحدة العودة إلى الاتفاق النووي، لكن المفاوضات لا تزال مستمرة".

وأعلن مبعوث إيران لدى وكالة الطاقة الذرية كاظم غريب أبادي، في وقت سابق اليوم الاثنين، أن "طهران أخطرت الوكالة بقرار تمديد اتفاق المراقبة النووية لمدة شهر".

من جهته، أعلن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، الاتفاق مع إيران على تمديد اتفاق المراقبة شهرا إضافيا.

يأتي ذلك، عقب إعلان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده، أن "تمديد التفاهم مع الوكالة، لن يعني إجراءات تفتيش خارج اتفاقية الضمانات ومعاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية".

المصدر: RT