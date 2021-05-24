إيران ووكالة الطاقة الذرية تتفقان على تمديد اتفاق المراقبة النووية لمدة شهر

أعلن مبعوث إيران لدى وكالة الطاقة الذرية كاظم غريب أبادي اليوم الاثنين، أن طهران أخطرت الوكالة بقرار تمديد اتفاق المراقبة النووية لمدة شهر.

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وقال أبادي في تغريدة عبر "تويتر" إنه تم اليوم إبلاغ المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي بتمديد تسجيل البيانات لمدة شهر إضافي على الأكثر.

Iran's decision on the continuation of the data-recording for utmost one more month was informed today to @rafaelmgrossi the Director General of the IAEA. 1 — Gharibabadi (@Gharibabadi) May 24, 2021

من جهته، أعلن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، الاتفاق مع إيران على تمديد اتفاق المراقبة شهرا إضافيا.

يأتي ذلك، عقب إعلان المتحدث باسم الخارجية الإيرلنية سعيد خطيب زادة، بوقت سابق اليوم، أن "تمديد التفاهم مع الوكالة، لن يعني إجراءات تفتيش خارج اتفاقية الضمانات ومعاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية".

المصدر: RT+ رويترز

عمر هواش- طهران