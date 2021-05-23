إعلام إيراني: احتمال تمديد التفاهم مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لشهر إضافي

أفادت وكالة "نور نيوز" الإيرانية، الأحد، نقلا عن مصدر مطلع، باحتمال تمديد التفاهم مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لشهر إضافي، وذلك بعدما أعلنت طهران انتهاء الاتفاقية أمس.

إقرأ المزيد

وقال مصدرمن الأمانة العامة لمجلس الأمن القومي الإيراني، إن "دراسة تمديد الاتفاق المؤقت تعود إلى حسن نية إيران لإعطاء فرصة لعملية التفاوض الحالية في فيينا، وإذا تم اتخاذ قرار التمديد، فمن المأمول أن تغتنم الأطراف المتفاوضة الفرصة التي ستوفرها إيران لهم مرة أخرى لقبول المطالب القانونية الإيرانية وتسهيل مسار التوصل إلى اتفاق".

وكانت وكالة "فارس" الإيرانية، نقلت اليوم الأحد، عن رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف قوله إن اتفاق المراقبة النووي بين طهران ووكالة الطاقة الذرية انتهى اعتبارا من أمس 22 مايو.

وقال قاليباف إنه "اعتبارا من 22 مايو وبانتهاء الاتفاقية التي مدتها ثلاثة أشهر، لن تتمكن الوكالة من الوصول إلى البيانات التي جمعتها الكاميرات داخل المنشآت النووية المتفق عليها بموجب الاتفاقية".

المصدر: نور نيوز