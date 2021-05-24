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ماليزيا.. حادث تصادم بين قطارين وعدد الإصابات لم يحدد بعد (فيديو)

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ماليزيا.. حادث تصادم بين قطارين وعدد الإصابات لم يحدد بعد (فيديو)
الصورة من موقع the vibe
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سقط عدد غير محدد من الجرحى في حادث تصادم بين قطارين في كوالالمبور- ماليزيا، وحثت خدمات الطوارئ والإنقاذ الجميع على التزام الهدوء واتباع التعليمات.

وبحسب موقع the vibes، الماليزي فإن قطارين متجهين إلى محطة Kg Baru من مدينة KLCC تعرضا لحادث تصادم، حوالي الساعة 9 مساء بتوقيت المدينة، مشيرا إلى أن عدد الإصابات والقتلى لم يحدد بعد.

وانتشرت عدة مقاطع فيديو وصور للحادث على موقع "تويتر".

ويظهر في أحد مقاطع الفيديو شخص ينزف بعد إصابته بجروح في ذراعه، بينما شوهد عدة أشخاص آخرين ملقون على الأرض.

المصدر: the star + the vibes

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