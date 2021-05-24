ماليزيا.. حادث تصادم بين قطارين وعدد الإصابات لم يحدد بعد (فيديو)

سقط عدد غير محدد من الجرحى في حادث تصادم بين قطارين في كوالالمبور- ماليزيا، وحثت خدمات الطوارئ والإنقاذ الجميع على التزام الهدوء واتباع التعليمات.

Accidente ferroviario en Kuala Lumpur, Malasia, deja heridospic.twitter.com/rG7rAbNU3z — 6w (@6w_es) May 24, 2021

وبحسب موقع the vibes، الماليزي فإن قطارين متجهين إلى محطة Kg Baru من مدينة KLCC تعرضا لحادث تصادم، حوالي الساعة 9 مساء بتوقيت المدينة، مشيرا إلى أن عدد الإصابات والقتلى لم يحدد بعد.

[Video] Perkhidmatan LRT Laluan Kelana Jaya berhadapan dengan satu insiden yang melibatkan tren bernombor 40 dan 81.



Usaha menyelamatkan mangsa sedang dijalankan.



Sumber: Prasarana Malaysia Berhad pic.twitter.com/gsbUhlgECv — BERNAMA (@bernamadotcom) May 24, 2021

وانتشرت عدة مقاطع فيديو وصور للحادث على موقع "تويتر".

ويظهر في أحد مقاطع الفيديو شخص ينزف بعد إصابته بجروح في ذراعه، بينما شوهد عدة أشخاص آخرين ملقون على الأرض.

المصدر: the star + the vibes