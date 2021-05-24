مينسك: يجب النظر إلى حادث الطائرة من وجهة نظر أمان وسلامة الطيران

قالت وزارة الخارجية البيلاروسية، إنه يجب النظر إلى حادث الهبوط الاضطراري لطائرة شركة "رايان إير" أمس، من وجهة نظر أمان وسلامة الطيران، التي قام الجانب البيلاروسي بضمانها.

وشددت الوزارة، على أن سلطات بيلاروس تصرفت بشكل يتوافق مع القواعد الدولية تماما.

ونوهت الخارجية البيلاروسية، بأن الدول الغربية قامت بتسييس الوضع، والخروج باستنتاجات متسرعة.

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من جانبه، قال مصدر في مديرية الطيران بوزارة النقل والاتصالات البيلاروسية، إنه تم تشكيل لجنة للتحقيق في الوضع المحيط بحادث الهبوط الاضطراري المذكور.

وذكر المصدر، اليوم، أنه سيتم في المستقبل القريب الإعلان عن نتائج التحقيق وكشف الظروف المحيطة بعملية هبوط الطائرة.

وأضاف المصدر، في حديث لوكالة "نوفوستي": "تم تشكيل لجنة تحقيق في إدارة الطيران. وسيتم الإعلان عن جميع الظروف في المستقبل القريب".

المصدر: نوفوستي