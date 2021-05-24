دعوات في أمريكا وأوروبا لحظر الطيران فوق بيلاروس

دعا رئيس لجنة الشؤون الدولية بمجلس الشيوخ الأمريكي بوب مينينديز، مع زملائه من التشيك ولاتفيا وألمانيا وليتوانيا وإيرلندا وبولندا وبريطانيا، إلى حظر كل الرحلات الجوية فوق بيلاروس.

وجاء في البيان الذي صدر على خلفية حادثة الهبوط الاضطراري لطائرة "رايان إير" في مينسك أمس: "ندعو منظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو) للتحقيق على الفور، في هذا الانتهاك الواضح لحرية النقل بين الدول وتهديد الطيران".

وشدد المشرعون على ضرورة، تعليق عضوية بيلاروس في منظمة الطيران المدني الدولي، و"حظر جميع الرحلات الجوية فوق بيلاروس، بما في ذلك الرحلات الجوية من وإلى البلاد" في انتظار نتائج التحقيق.

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وتضمن البيان كذلك، توصية لحلف الناتو ودول الاتحاد الأوروبي، بفرض عقوبات على مينسك وتعليق إمكانية استخدام السلطات البيلاروسية" للإنتربول والمنظمات الدولية الأخرى لشن مزيد من الهجمات على الديمقراطية في أوروبا".

وقال البيان: "ندعو إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن رومان بروتاسيفيتش وجميع السجناء السياسيين الآخرين".

المصدر: نوفوستي