قبيل 9 أيام من انتهاء مهلته.. لابيد يستأنف مفاوضات تشكيل الحكومة الإسرائيلية

أعلن حزب "يش عتيد" برئاسة يائير لابيد المكلف بتشكيل الحكومة الإسرائيلية، أنه سيستأنف اليوم الاثنين المفاوضات التي يجريها مع طواقم الأحزاب المختلفة بهدف تشكيل حكومة وحدة وطنية.

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ووفق موقع "إسرائيل 24" فإن الاجتماعات اليوم، لا تشمل حزب "يمينا" برئاسة نفتالي بينيت، حيث قرر "يش عتيد" التقدم بالمفاوضات مع باقي الأحزاب وعدم انتظار بينيت.

ونقل الموقع عن مسؤولين في حزب لابيد قولهم "إن الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة "يقلب كل حجر تقريبا" لتأليف الحكومة، كما يليق برئيس كتلة التغيير".

من جهة أخرى، أوضح حزب "يمينا" أنه غير معني بهذه المفاوضات، مؤكدا أنه "لا توجد مفاوضات بين "يمينا" و"كتلة التغيير"، وأن "حكومة التغيير ليست على جدول أعمال الحزب".

يأتي ذلك، عقب تأكيد في منشور عبر "فيسبوك" أن "هذا الوقت ليس مناسبا للتشبث بالمقاطعة، بل هو الوقت القيام بالأمر المطلوب لإقامة حكومة فعالة".

ولفت بينيت إلى أن "التحديات عظيمة، منها إعادة الحكم إلى الشوارع في إسرائيل والردع أمام العدو، وهي ليست مهمات سهلة. هذا تحد، يحتاج إلى كل قوتنا. هناك خياران - التجند أو تعميق الأزمة".

وختم بينيت مؤكدا أن "من يجر إسرائيل إلى انتخابات خامسة، لمزيد من الكراهية وعام إضافي من ضعف سياسي وتبذير كبير للمال، يلعب إلى جانب الذين يريدون أذيتنا، وسيكون ذلك خطأ كبير جدا. هذا هو الوقت لكل واحد منا أن يتشجع. هناك عدد من الإمكانيات لإقامة حكومة، إن أزلنا المقاطعات".

وتنتهي المهلة القانونية الممنوحة ليائير لابيد من أجل تشكيل الحكومة في غضون تسعة أيام، بينما تتجه الأنظار، وفق ما أوردت صحيفة "هآرتس" إلى جدعون ساعر المنشق من "الليكود"، ووزير الدفاع بيني غانتس لتولي هذه المهمة عقب فشل لابيد المنتظر، وفق تعبيرها.

المصدر: إسرائيل 24