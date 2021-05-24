الولايات المتحدة تدين تحويل بيلاروس مسار طائرة واعتقال صحفي معارض كان على متنها

دانت الحكومة الأمريكية، الأحد، قيام السلطات في بيلاروس بتحويل مسار طائرة تابعة لشركة "ريان إير" وحملها على الهبوط اضطراريا في مينسك واحتجاز صحفي معارض كان على متنها.

ودعت واشنطن إلى اجتماع عاجل لمجموعة الطيران المدني الدولية، مناقشة الحادث.

من جهته، طالب وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن، بـ"الإفراج الفوري عن الصحفي المعارض رومان بروتاسيفيتش"، وقال: "العمل الصادم الذي ارتكبته حكومة لوكاشينكو عرض حياة أكثر من 120 راكبا، بمن فيهم مواطنون أمريكيون للخطر".

وأضاف: "ندعم أقرب اجتماع ممكن لمجلس منظمة الطيران المدني الدولي لمراجعة هذه الأحداث".

واعتقلت السلطات البيلاروسية عقب هبوط الطائرة في مينسك الناشط والمدون المعارض المقيم خارج البلاد رومان بروتاسيفيتش.

ويعرف بروتاسيفيتش بتأسيسه قناة "Nexta" الإخبارية في "تيليغرام" التي كانت من أبرز وسائل الإعلام المعارضة العاملة على تغطية الاضطرابات الاجتماعية التي شهدتها البلاد العام الماضي، كما يتولى رئاسة تحرير قناة "بيلاروس الدماغ" المعارضة الأخرى، والتي تصنفهما مينسك بـ"المتطرفتين".

المصدر: "رويترز"