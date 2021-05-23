الناتو يدعو لإجراء تحقيق في تحويل بيلاروس لمسار طائرة ركاب

دعا أمين عام حلف شمال الأطلسي الناتو ينس ستولتنبرغ يوم الأحد، إلى إجراء تحقيق دولي في "إجبار سلطات بيلاروس" لطائرة تابعة لشركة "ريان إير" على الهبوط اضطراريا.

وكتب على "تويتر": "هذا حادث خطير يتطلب تحقيقا دوليا.. يتعين على بيلاروس أن تضمن العودة الآمنة للطاقم وجميع الركاب".

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وأضاف أنه "يراقب الوضع عن كثب" بما في ذلك ما تردد عن اعتقال ناشط بيلاروسي معارض كان على متن الطائرة.

وأعلنت السلطات البيلاروسية أن الطائرة هبطت اليوم اضطراريا في مينسك بعد تلقي بلاغ عن وجود قنبلة على متنها، مضيفة أن صحة هذه المزاعم لم تتأكد.

واعتقلت السلطات البيلاروسية عقب هبوط الطائرة في مينسك الناشط والمدون المعارض المقيم خارج البلاد رومان بروتاسيفيتش.

ويعرف بروتاسيفيتش بتأسيسه قناة "Nexta" الإخبارية في "تيليغرام" التي كانت من أبرز وسائل الإعلام المعارضة العاملة على تغطية الاضطرابات الاجتماعية التي شهدتها البلاد العام الماضي، كما يتولى رئاسة تحرير قناة "بيلاروس الدماغ" المعارضة الأخرى.

وصنفت السلطات البيلاروسية هاتين القناتين بأنهما متطرفتان.

Reuters

المصدر: وكالات