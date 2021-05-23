الأمن البحري العماني ينقذ 12 شخصا من سفينة جانحة قبالة سواحل ظفار

أعلن الأمن البحري العماني، الأحد، عن إنقاذ 12 شخصا جنحت سفينتهم بالقرب من جزر الحلانيات بمحافظة ظفار.

وأشار بيان للمركز، إلى أن "الأمن البحري وبالتنسيق مع سلاح الجو السلطاني العماني والجهات الأخرى العسكرية منها والأمنية والمدنية ذات العلاقة، قامت بعملية إنقاذ 12 شخصا من على متن سفينة تجارية تابعة لجمهورية توغو".

وأضاف: "السفينة تعرضت للجنوح وتسرب للمياه إلى داخلها، مما أدى إلى تعطل محركها وشروعها بالغرق بالقرب من جزر الحلانيات بمحافظة ظفار".

مركز الأمن البحري يقوم بعملية إنقاذ لـ (١٢) شخصًا من على متن سفينة تجارية تابعة لجمهورية توغو بعد أن تعرَّضت للجنوح وتسرّب للمياه إلى داخلها مما أدّى إلى تعطل محرّكها وغرقها بالقرب من جُزر الحلانيات بمحافظة ظفار. pic.twitter.com/o8qHwHVkNL — وكالة الأنباء العمانية (@OmanNewsAgency) May 23, 2021

وأوضح، أن إحدى طائرات سلاح الجو أنقذت 6 أشخاص من الجنسية السورية و6 آخرين من الجنسية الهندية من على متنها.

ونوه البيان إلى أنه "تم نقل الجميع إلى محافظة ظفار، وتقديم الرعاية الصحية اللازمة، وهم بصحة جيدة تمهيدا لاستكمال الإجراءات اللازمة عن طريق شرطة المحافظة".

المصدر: "العمانية"