عمان ترسل سفينتين وطائرة استطلاع للمساعدة في عمليات الإنقاذ بعد حادثة الناقلتين

أعلنت سلطنة عمان أنها أرسلت سفينتي إنقاذ تابعتين لقواتها البحرية وطائرة استطلاع بحري لسلاحها الجوي إلى المنطقة قبالة سواحلها التي استهدفت فيها أمس ناقلتان من قبل جهة مجهولة.



وذكر مركز الأمن البحري العماني في بيان نشرته اليوم الجمعة وكالة الأنباء العمانية الرسمية أن السلطنة اتخذت هذه الخطوة تلبية لنداءات الاستغاثة من الناقلتين المستهدفتين أمس، وللتنسيق مع مراكز الأمن البحري الإقليمية والدولية، بهدف المساعدة في عمليات البحث والإنقاذ في المنطقة.

ولفت المركز إلى أن "الحادثين البحريين" اللذين تعرضت لهما الناقلتان وقعا خارج المياه الإقليمية العمانية على بعد 82 و66.8 ميلا بحريا عن سواحل السلطنة.

ويشار إلى أن الهجوم الذي تعرضت له الناقلتان KOKUKA COURAGEOUS و FRONT ALTAIR اللتان تحملان علم جزر مارشال وبنما على التوالي أمس هو الثاني من نوعه خلال نحو شهر، وألقت الولايات المتحدة الليوم على إيران في الحادثتين، فيما ترفض طهران بشدة هذه الاتهامات.



المصدر: وكالة الأنباء العمانية