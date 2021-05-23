مصرع 4 مسؤولين حكوميين وسائقهم في حادث سير ببوليفيا

ذكرت وسائل إعلام بوليفية، نقلا عن الشرطة، أن حافلة صغيرة سقطت من منحدر على ارتفاعه 100 متر، مما أسفر عن مقتل 5 أشخاص كانوا بداخلها، وإصابة 3 آخرين.

وأشارت المصادر، إلى أن "الضحايا هم 4 مسؤولين حكوميين من دائرة بوتوسي، بالإضافة إلى سائق السيارة".

من جهته، قال متحدث باسم الشرطة المحلية: "كانت الحافلة في طريقها من ياياغوا إلى العاصمة بوتوسي، لكنها تعرضت للأسف لحادث في الطريق".

بالإضافة إلى ذلك، أكدت المصادر الإعلامية إصابة 3 أشخاص تم نقلهم إلى المستشفى في مركز تشوكيوتا الطبي.

المصدر: "نوفوستي"