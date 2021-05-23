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الكرملين: عقد قمة بوتين-بايدن مهم لإخراج العلاقات الروسية الأمريكية من وضعها المؤسف

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الكرملين: عقد قمة بوتين-بايدن مهم لإخراج العلاقات الروسية الأمريكية من وضعها المؤسف
Reuters Alexander Natruskin
فلاديمير بوتين وجو بايدن - صورة أرشيفية
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أكد الكرملين أن عقد لقاء قمة بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي جو بايدن يحظى بأهمية بالغة لتجاوز المأزق الحالي في العلاقات بين موسكو وواشنطن.

وأشار المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف في حوار مع قناة "روسيا-1" اليوم الأحد، إلى أن اختيار مكان انعقاد القمة المحتملة يمثل مسألة تقنية ليس لها أي أهمية كبيرة.

وتابع: "الأهم هو عقد اللقاء بحد ذاته، لأنه أمر مهم إلى حد كبير بالنسبة لعلاقاتنا الثنائية وإخراجها من وضعها المؤسف الحالي".

وأكد بيسكوف أن الجانب الروسي لا يزال يدرس المقترح الأمريكي لعقد القمة في دولة ثالثة خلال زيارة بايدن المقررة إلى أوروبا في يونيو القادم، مضيفا أن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أطلع بوتين بالتفصيل على نتائج مفاوضاته مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن في عاصمة آيسلندا ريكيافيك، وسيتخذ الرئيس بناء على ذلك قرارا نهائيا.

ووعد بيسكوف بإبلاغ الرأي العام بقرار بوتين فور صدوره.

المصدر: نوفوستي

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