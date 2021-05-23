تقدير خسائر الاقتصاد الألماني بسبب كوفيد بحوالي 300 مليار يورو

قال معهد الاقتصاد الألماني في كولونيا، إن الأزمة المرتبطة بوباء فيروس كورونا المستجد، كلفت الاقتصاد الألماني 300 مليار يورو تقريبا.

ونقلت صحيفة Welt عن رئيس المعهد ميخائيل هيوتير، أن عملية تعويض الخسائر ستستغرق سنوات.

وأضاف: "تتزايد وتيرة التطعيم، وهذه إشارة مهمة للاقتصاد. لكن لا ينبغي أن تكون لدينا أوهام بأن الأزمة لن تترك أي آثار لاحقا. لولا ظهور فيروس كورونا، كان الاقتصاد الألماني سيحقق النمو بشكل كبير".

وفقا لأحدث البيانات، ارتفع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا بواقع 6.7 ألف حالة في اليوم، وبلغ معدل الوفيات اليومي 82 حالة.

ووفقا لتقديرات معهد روبرت كوخ، التابع لوزارة الصحة الألمانية ويحتفظ بلغت عدد الإصابات بفيروس كورونا في البلاد حتى الآن 3648958 حالة، وتوفي بسبب مرض كوفيد 87380 مريضا. وتعافى من هذا المرض أكثر من 3.3 مليون مواطن ألماني.

المصدر: نوفوستي